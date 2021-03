Grand Slam di Judo di Tashkent, medaglia d'oro per Christian Parlati

Grande soddisfazione per tutto lo staff tecnico delle Fiamme Oro ed in particolare per il Direttore Tecnico Giuseppe Maddaloni, il tecnico Massimo Parlati (zio) ed il fratello Enrico

Oggi pomeriggio il napoletano Christian Parlati vince il Grand Slam di Tashkent categoria 81 kg. Il Judoka Fiamme Oro, allenato dal papà Raffale Parlati tecnico di caratura internazionale, ha battuto in semifinale il campione del mondo e bronzo olimpico il giapponese Nagase e in finale, con un “o uchi gari”, ha regolato di misura il beniamino di casa Boltaboev, recente vincitore dell'ultimo Grand Slam di Tel Aviv. La vittoria di Parlati gli consente un bel balzo in avanti nel Ranking mondiale anche in relazione alla qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo.

Christian si allena tra la Nippon di Ponticelli, dove è nato e cresciuto, e il IV Reparto Mobile della Polizia di Stato di Napoli. Grande soddisfazione per tutto lo staff tecnico delle Fiamme Oro ed in particolare per il Direttore Tecnico Giuseppe Maddaloni e il tecnico Massimo Parlati (zio) ed il fratello Enrico.