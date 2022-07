Basket, il Napoli dice addio a Jordan Parks. McDuffie firma con il Digione

Il Napoli Basket saluta ufficialmente Jordan Parks, in procinto di accasarsi a Venezia. Con una nota pubblicata sui propri profili social, il club partenopeo ha comunicato di aver interrotto, consensualmente, il rapporto contrattuale con l'americano, "venendo incontro, con grande dispiacere ed amarezza, alle richieste dell'atleta".

"A Jordan, splendido protagonista nei suoi due campionati in maglia azzurra, coincisi con la promozione in Serie A, e la vittoria della Coppa Italia di Serie A2, nonchè con la meritata salvezza ottenuta nel campionato di Serie A1, vanno rivolti i più sentiti ringraziamenti da parte di tutta la società, ed i migliori auguri per un brillante prosieguo di carriera", si legge nel comunicato dalla società del presidente Grassi.

McDuffie va in Francia

Markis McDuffie non farà parte del roster del Napoli Basket nella prossima stagione. L'ala grande statunitense è ufficialmente un nuovo giocatore del Digione, club che milita nella massima divisione francese. Ad ufficializzare la firma dell'accordo è stato lo stesso club transalpino sui social.

Msc nuovo top sponsor azzurro

MSC Crociere sarà top sponsor del Napoli basket per la prossima stagione sportiva. L’accordo prevede la presenza del logo di MSC Crociere sulla nuova maglia della squadra.

"La S.S. Napoli Basket saluta con soddisfazione la nascita della partnership con MSC Crociere, azienda leader nel settore delle crociere e che rappresenta al meglio la produttività e lo stile italiano, riconosciuto in tutto il mondo. Si uniscono così due brand che fanno della eleganza e dell'unicità valori fondamentali. La S. S. Napoli Basket grazie a questo accordo, allarga sempre più il ventaglio di rapporti commerciali di grande spessore. Avere un top sponsor come MSC Crociere, è per la nostra società motivo di orgoglio che ci spinge a fare sempre meglio", sottolinea il presidente Federico Grassi.