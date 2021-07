Italia in finale degli Europei, esplode la gioia a Napoli: caroselli e festeggiamenti in città

Come in molte città italiane, anche a Napoli è esplosa la gioia dopo la vittoria dell'Italia sulla Spagna nella semifinale degli Europei. Dopo il rigore decisivo trasformato da Jorginho, tanti tifosi della Nazionale si sono riversati nelle strade cittadine per celebrare la conquista della finale da parte degli azzurri.

Caroselli e festeggiamenti si sono registrati in particolare in alcune zone del centro del capoluogo campano, come Piazza Trieste e Trento.