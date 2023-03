Italia-Inghilterra, attesi 2800 ospiti: attenzione ma tranquillità sul fronte ordine pubblico

Sono passati dieci anni dall'ultima partita dell'Italia a Napoli. Lo stadio si chiamava ancora San Paolo, e la Nazionale guidata da Cesare Prandelli quel 15 ottobre 2013 affrontava l'Armenia per le qualificazioni ai mondiali del 2014 in Brasile.

Altri tempi, e allora qualche timore in meno rispetto a eventuali problemi di ordine pubblico. Stasera alle 20.45 al Maradona si giocherà Italia-Inghilterra (valida per le qualificazioni al prossimo Europeo), e sono 2800 gli inglesi attesi in città. Entrambe le nazionali sono ospitate in due alberghi del lungomare, blindatissimo.

In totale sono 39mila i biglietti venduti per la partita di stasera. Fino a questo momento si registrano in città sparuti gruppi di tifosi della squadra ospite, e non ci sono stati problemi. In servizio ci sono ad ogni modo circa mille uomini tra poliziotti, carabinieri e finanzieri, ai quali si aggiunge personale della polizia municipale. Sono presenti anche dei poliziotti britannici.

È già in vigore il divieto di vendita di bevande alcoliche.

"Non è una partita a rischio"

Video di Massimo Romano

Tre giorni fa si era tenuto in Prefettura un vertice sull'ordine pubblico a proposito del match, attenzionato anche e soprattutto dopo gli scontri avvenuti in occasione dell'incontro di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte.

Per i supporter britannici non è stato previsto alcun divieto di trasferta, con la Prefettura che ha stabilito quella di stasera come partita non a rischio.

Non mancheranno comunque particolari misure di sicurezza. "Arriveranno alla spicciolata, non in blocchi – ha spiegato il prefetto Palomba a proposito dei supporter inglesi – saranno invitati, ma non obbligati, a recarsi alla Stazione marittima dove realizzeremo un punto di ritrovo con bagni chimici e bus messi a disposizione da Anm ed Eav. Li accompagneremo alla partita e li seguiremo in tutti gli spostamenti".

Un appello dal prefetto anche ai tifosi azzurri: "Non possiamo negare che prima di Napoli-Eintracht, oltre alle provocazioni dei tedeschi, abbiamo anche visto 200 napoletani cercare più volte l'aggressione. Spero che nessuno voglia rovinare questa festa".

Il bilancio dell'Italia a Napoli

Contro l'Inghilterra, gli Azzurri giocheranno la loro 26ma partita a Napoli. Il bilancio azzurro complessivo a Napoli è di 13 vittorie, 8 pareggi (tra cui lo storico 1-1 dopo il quale la Nazionale fu eliminata dall'Argentina di Maradona ai mondiali del '90), 4 sconfitte.



L'ultima volta è quella di 10 anni fa contro l'Armenia, mentre l'ultimo successo dell'Italia addirittura risale al novembre 1997, 1-0 contro la Russia firmato Pierluigi Casiraghi. Da allora una sconfitta (2-3 con la Danimarca) e tre pareggi (con Serbia-Montenegro, Lituania, Armenia).

Gli Azzurri al Santobono

Una delegazione della Nazionale italiana si è recata nel pomeriggio di ieri all'Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon per far visita ai piccoli ricoverati nei reparti di neurochirurgia, neurologia, neuropsichiatria e neurooncologia.

Il presidente federale Gabriele Gravina e il segretario generale della Figc Marco Brunelli, sono stati ricevuti da Rodolfo Conenna, direttore generale dell'azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, da Anna Maria Ziccardi, presidente della Fondazione Santobono Pausilipon, e da Flavia Matrisciano, direttore della Fondazione omonima. I calciatori Acerbi, Bonucci, Di Lorenzo, Donnarumma, Gnonto, Pessina e Politano hanno consegnato palloni e gadget della Nazionale e si sono intrattenuti con i piccoli pazienti.

"La Nazionale Azzurra rappresenta un simbolo positivo del nostro Paese - ha dichiarato il presidente Gravina all'arrivo in ospedale - non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto sotto il profilo valoriale e sociale. Per questo la Federazione ha organizzato anche a Napoli una visita degli Azzurri ai bambini ricoverati. Vogliamo portare un sorriso e un po' di vicinanza, consci di ricevere molto di più in umanità, determinazione e coraggio".