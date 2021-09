ISL Napoli: show di Elena Di Liddo, la Scandone impazzisce per Federica Pellegrini

Giornata di grazia per gli Acqua Centurions, in testa alla classifica con oltre 300 punti grazie alle tante vittorie azzurre

Grande sabato di nuoto alla Piscina Scandone di Napoli per il match 10 della regular season della ISL, la Champions League della vasca. Gli Acqua Centurions, capitanati da Federica Pellegrini, gli Iron, i Tokyo Frog Kings e i New York Breakers. Entusiasmante lo spettacolo offerto dagli atleti, sopratutto da quelli italiani, grandi protagonisti di giornata.

Dominatrice assoluta della giornata è stata Elena di Liddo. L'atleta pugliese, infatti, si è aggiudicata sia la gara dei 100 farfalla donne che quella dei 50 dorso, per poi essere protagonista anche nella staffetta 4x100 mista donne terminata con il successo degli Acqua Centurions. E' in questa gara che Federica Pellegrini, in ultima frazione, fa esplodere letteralmente di gioia la Scandone, che gli tributa il consueto abbraccio.

Straordinario risultato anche nella staffeta 4x100 mista maschile, con il team tutto italiano degli Acqua Centurions formato da Ceccon, Martinenghi, Rivolta, Miressi che vince la sua gara e stabilisce il nuovo record italiano con il tempo di 3’23”51.

Vincono anche Martinenghi (50 rana), Rivolta (100 farfalla), la Castiglioni nei 50 rana seguita dalla compagna di squadra Carraro. Da segnalare anche il secondo posto di Matteo Ciampi nel 400 sl.

Alla fine gli Acqua Centurions chiudono al comando con 306.5 punti, seguiti dagli Iron a 247.5. Le semifinali di Eindovhen sembrano più vicine per il team di Matteo Giunta.

Bagno di folla, selfie e autografi per Fede

L'amore del pubblico di Napoli per Federica Pellegrini è sempre fortissimo. La "Divina" sempre sorridente e disponibile si concede all'abbraccio della gente a fine gara, firmando decine e decine di autografi e prestandosi per numerosi selfie. Una fuoriclasse dentro e fuori la vasca.