Olimpiadi: la pugile torrese Irma Testa vince una storica medaglia

Grande soddisfazione per Irma Testa, la pugile di Torre Annunziata che questa notte ha conquistato una storica medaglia di bronzo: la prima medaglia olimpica nel pugilato femminile italiano. La azzurra viene sconfitta in semifinale da Petecio ma conquista la sognatissima prima medaglia della storia olimpica del pugilato femminile, come detto.

Grande soddisfazione in tutta la Nazione, ma soprattutto a Torre Annunziata. Questo il messaggio dell'amministrazione comunale: "GRAZIE IRMA! Si ferma in semifinale la fantastica avventura di Irma Testa ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La pugile oplontina conquista una storica medaglia di bronzo. Grazie alla “nostra” Irma per le incredibili emozioni che ci ha regalato nell’ultima settimana".