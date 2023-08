Non c'è pace per Insigne: l'ex azzurro litiga con l'allenatore e lascia l'allenamento

Ancora problemi per Lorenzo Insigne a Toronto. Come riportato da The Athletic giovedì scorso l'ex capitano del Napoli dopo uno scambio di battute con l'allenatore Dunfield avrebbe lasciato anzitempo l'allenamento.

Secondo la ricostruzione, l'esterno ha cominciato a discutere col tecnico che avrebbe deciso di alternarlo col giovane Kerr. Uscendo dal campo l'ex azzurro avrebbe usato parole di disprezzo nei confronti del club canadese e del trattamento a lui riservato. Il club, comunque, minimizzza e fa sapere che Insigne ieri si è regolarmente allenato e rientra fra i convocati per il prossimo match.