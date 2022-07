Insigne, debutto da incorniciare in Canada: assist e prestazione di livello. Finisce 4-0

Quattro a zero, e debutto con assist da incorniciare.

Ottimo inizio per Lorenzo Insigne al Toronto, con l'ex capitano del Napoli che nella notte italiana ha giocato titolare e servito anche uno splendido assist per il gol del poker.

L'allenatore dei canadesi lo ha messo in campo insieme ai neo acquisti italiani Bernardeschi e Criscito, ed è stata una mossa azzeccata contro la compagine di Charlotte.

Insigne ha giocato il primo tempo dimostrandosi - nonostante il problema al polpaccio per cui è rimasto poi a riposo nella ripresa - assolutamente in palla. Quasi 30mila spettatori presenti per il debutto dei due italiani campioni d'Europa, un record.