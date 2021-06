Calciatore perde conoscenza dopo una caduta: provvidenziale l'intervento di compagni, sanitari e avversari

Momenti di preoccupazione durante Mariglianese-Napoli United, match dei play-off del campionato di Eccellenza. Il calciatore ospite Matias Chavarria ha perso per qualche secondo conoscenza dopo una brutta caduta durante un'azione di gioco.

Per fortuna l'intervento rapido dei compagni di squadra, dello staff, della Mariglianese e dei sanitari presenti allo stadio, ha evitato il peggio. Chavarria ha subito ripreso conoscenza.

Il giocatore del Napoli United ha riportato un trauma cranico ed è rimasto in osservazione in ospedale tutta la notte. Le sue condizioni sono buone, come reso noto dal club sulla propria pagina ufficiale.