Incontro Fortini-Coni: “Nei prossimi cinque anni interventi per lo sport giovanile”

Gli interventi per lo sport in Campania nei prossimi cinque anni. È stato questo il tema dell'incontro tra l'assessore all'Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini e i vertici regionali del Coni. Al tavolo con il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli, la titolare dell'istruzione ha messo in campo tutte le iniziative che la Regione intende finanziare per sostenere la ripartenza dello sport tra i giovani dopo la pandemia. “L’obiettivo è promuovere lo sport per i suoi valori sociali e di aggregazione: tante sono le nuove iniziative che la Regione Campania intende mettere in campo nei prossimi cinque anni in sinergia con il Coni. Sono previsti interventi sia alle strutture, che la realizzazione di progetti dedicati ai giovani. Sono convinta che l’attività sportiva sia fortemente educativa per i nostri ragazzi” ha commentato la Fortini.

A fargli eco è stato il presidente regionale della Confederazione dello sport, Marco Mansueto, presente all'incontro. “L'assessore si è dimostrata entusiasta dell'approccio del Coni che rappresenta un interlocutore attento e serio. Il suo carattere pubblico rappresenta per l'istituzione regionale un ulteriore elemento di affidabilità. Nei prossimi mesi sarà fondamentale un intervento per far partire anche nelle piccole strutture scolastiche l'impiantistica sportiva. Le nostre scuole potranno essere uno strumento di crescita attraverso lo sport e insieme potremo combattere la dispersione scolastica. Molte associazioni e sodalizi sportivi sono stati messi in ginocchio dalla pandemia ma, cosa ancora più grave, i nostri giovani non stanno praticando sport. Sarà fondamentale ripartire al più presto rispettando le regole anti-Covid e stilare un programma che riporti i nostri ragazzi a fare sport” ha dichiarato Mansueto.