L’investimento consentirà - come da segnalazione della Questura - anche di rispondere alla necessità di garantire ulteriormente l'ordine pubblico e la sicurezza allo stadio Arechi di Salerno, con l'adeguamento dei tornelli.

In relazione alla ripresa delle attività sportive agonistiche e amatoriali, la Regione prosegue il proprio impegno nel sostegno alle società sportive della Campania. La Giunta ha deliberato di impegnare ulteriori risorse – complessivamente 9 milioni di euro, residuo del fondo destinato alle Universiadi - destinandole a necessari interventi di ristrutturazione e adeguamento di impianti sportivi della regione.

Il residuo dei fondi per le Universiadi per interventi in stadi e impianti sportivi