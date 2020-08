Calcio, l'ex Napoli Higuain scaricato dalla Juventus

Gonzalo Higuain aveva, qualche giorno fa, ribadito di aver fatto la scelta giusta scegliendo la Juventus, lasciando Napoli. "Ho fatto quello che mi ha reso felice", aveva detto l'ex attaccante azzurro. Higuain si era poi detto impaziente di conoscere il nuovo tecnico Pirlo e iniziare la nuova stagione. Ma a quanto pare l'incontro con Pirlo non è andato proprio bene. Il Pipita, infatti, dovrà lasciare Torino per decisione proprio del nuovo allenatore. Si parla addirittura di rescissione. Higuain, come confermato dallo stesso Pirlo, non rientra nei piani: "Con Higuain ci ho parlato, è una persona che ammiro tantissimo. Ha fatto un ciclo importante qui, è stato un grande giocatore, ma parlando anche con lui abbiamo deciso che le strade si dovranno separare"; ha detto Pirlo. "E' stato un grande campione, ma i cicli finiscono. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo scelto di prendere questa decisione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.