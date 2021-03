Higuain irriconoscibile alla ripresa degli allenamenti con l'Inter Miami

Barba lunga e stempiatura oramai evidente, l'argentino vuole far dimenticare il debutto particolarmente negativo lo scorso anno in MLS

Gonzalo Higuain, a Napoli, i tifosi avevano imparato a conoscerlo con tutta un'altra acconciatura. Il Pipita si è presentato alla ripresa degli allenamenti con l’Inter Miami – la squadra Usa di David Beckham per il quale gioca – con barba lunga e stempiatura oramai evidente.

Calvizie a parte – che pure gli è costata un buon numero di sfottò sui social – l'ex Napoli e Juve in questa stagione dovrà riscattarsi dopo un debutto in MLS abbastanza al di sotto delle aspettative, tra rigori sbagliati ed un solo gol segnato peraltro su calcio da fermo. Il campionato statunitense inizierà sabato 17 aprile: il nuovo look alla James Harden (o alla Giobbe Covatta?) porterà fortuna all'argentino?