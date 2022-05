Acrobati, balli, stand e tanto sole: l'abbraccio di Napoli al Giro d'Italia si trasforma subito in festa|VIDEO

E' festa tra le strade di Napoli per l'arrivo del Giro d'Italia, grazie anche alle temperature quasi estive. In diversi punti della città e in particolare sul lungomare e in piazza del Plebiscito ci sono tanti punti per divertimento e relax per le migliaia di persone che si stanno facendo conquistare dalla carovana più rosa del mondo.

Tanti i balli coinvolgenti e non mancano acrobati e giocolieri.