Napoli "pazza" per il Giro d'Italia, festa nelle strade e applausi al passaggio dei ciclisti

E' partita la tappa di 153 chilometri del Giro d'Italia che tocca le strade di Napoli e del litorale flegreo, rappresentando una vetrina internazionale molto importante. Presenti circa 600, tra agenti e ufficiali, in 115 postazioni, cui si aggiunge il personale di coordinamento in centrale. Il personale è impegnato, senza soluzione di continuità, dalle ore 14 di venerdì 13 maggio, fino alle ore 24 di sabato 15 e ha in appoggio oltre 60 auto che, ruotando nei diversi turni di servizio, garantiranno un rapido intervento su tutto il perimetro interessato dalla competizione.

Il percorso

La tappa è definita mossa dagli organizzatori, non per scalatori, ma nemmeno per finisseur o velocisti. La carovana rosa si è mossa alle 13.30 da Piazza del Plebiscito. Il gruppo salirà sulla collina di Posillipo e Coroglio, e da Agnano proseguirà nel comune di Pozzuoli verso la Solfatara. Da lì, percorrendo la Via Consiliare Campana, gli atleti giungeranno a Quarto, dove si immetteranno sulla statale per poi uscire a Lago Patria costeggiando l’area di Liternum, nel territorio del comune di Giugliano, e portarsi sulla vecchia via Domitiana. Proseguendo in direzione Pozzuoli, gli atleti entreranno nella penisola flegrea dove, partendo dal Lago Lucrino, effettueranno un circuito impegnativo di circa 19 km attraversando i comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, da percorrere quattro volte. Due i traguardi volanti, uno al km 37,4, nei pressi del Lago Patria- Liternum, e un altro al km 115,7, a Bacoli, cui si aggiunge un gran premio della montagna di quarta categoria al km 118,7, a Monte di Procida. Al termine dei 4 giri si rientra a Napoli, sul lungomare di via Caracciolo, dove ad aggiudicarsi la vittoria - intorno alle 17.30 - si presenterà probabilmente un gruppo ridotto per la volata finale. La competizione ciclistica sarà preceduta da una carovana pubblicitaria che distribuirà gadget lungo il tracciato e dalla 4ª Edizione del Giro-E, manifestazione non competitiva con biciclette assistite con motore elettrico che effettuerà un percorso di soli 100 Km.

(il saluto di Cavendish)

Il dispositivo di traffico

Dalle ore 10:00 alle ore 14:30 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare e di circolazione nelle seguenti strade: via Cesario Console – via Chiatamone – via Alessandro Dumas Padre; 2. dalle ore 10:00 alle ore 17:30 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare e di circolazione nelle seguenti strade: piazza Vittoria - via Francesco Caracciolo – viale Anton Dohrn – piazza della Repubblica – viale Antonio Gramsci – piazza Sannazaro (nella carreggiata dall'intersezione con via Mergellina a quella con viale Antonio Gramsci) – via Mergellina – via Orazio – via Francesco Petrarca – via Alessandro Manzoni – via Giovanni Boccaccio – discesa Coroglio – via Coroglio – via Pasquale Leonardi Cattolica – via Cavalleggeri d'Aosta – via Diocleziano – piazzale Tecchio – viale J.F. Kennedy – via Nuova Agnano – via Provinciale San Gennaro;

B) Il divieto di immissione nelle vie interessate dal percorso degli atleti di cui alla precedente lettera A), provenienti dai passi carrabili e dalle aree e strade con esse confinanti;

C) la sospensione degli attraversamenti pedonali e il divieto di attraversare i tratti interessati dalla gara sportiva di cui alla precedente lettera A).

D) dalle ore 18:00 del giorno 13 maggio 2022 alle ore ore 17:30 del giorno 14 maggio 2022 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta nei tratti interessati dalla gara sportiva di cui alla precedente lettera A).

E) Il giorno 14 maggio 2022, dalle ore 10:00 dalle ore 17:30 e comunque fino a cessate esigenze: 1. il divieto di transito veicolare e di circolazione: a) nel sottopasso di via Claudio; b) in piazzale Tecchio, nella carreggiata di collegamento dall'intersezione con via G.B. Marino all'intersezione con viale J.F. Kennedy e nella carreggiata di collegamento tra la confluenza con il sottopasso di via Claudio e fino all'intersezione con via Diocleziano; 2. il senso unico di circolazione: a) in piazzale Tecchio, nella carreggiata tra l'aiuola centrale e la Facoltà di Ingegneria, dall'intersezione con viale Augusto all'intersezione con via Giulio Cesare; b) in piazza Sannazaro, nella carreggiata dall'intersezione con la Galleria Laziale alla confluenza con via Giordano Bruno; c) in via Giordano Bruno, dalla confluenza con piazza Sannazaro alla confluenza con piazza della Repubblica.

F) Il divieto di sosta con rimozione coatta eccetto i veicoli autorizzati dall'Organizzazione dell'evento: 1. dalle ore 18:00 del giorno 13 maggio 2022 alle ore 20:00 del 14/05/2022 in via Santa Lucia; 2. dalle 18:00 del giorno 13 maggio 2022 alle ore 15:00 del 14/05/2022 in via Cesario Console intersezione via Nazario Sauro; 3. dalle 18:00 del giorno 13 maggio 2022 alle ore 19:00 del 14/05/2022 in via Nazario Sauro e via Partenope; 4. dalle 18:00 del giorno 13 maggio 2022 alle ore 16:00 del 14/05/2022 in piazza Trieste e Trento e via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga; 5. dalle ore 14:00 del giorno 13/05/2022 alle ore 19:00 del 14/05/2022 in via Generale Giordano Orsini, tratto da via Cesario Console a via Palepoli; 6. dalle ore 18:00 del giorno 13/05/2022 alle ore 20:00 del 14/05/2022 in via Pergolesi e nei controviali di viale Antonio Gramsci; 7. dalle ore 18:00 del giorno 13/05/2022 alle ore 22:00 del 14/05/2022 in via Francesco Caracciolo, dalla confluenza con via Posillipo all'intersezione con il viale di collegamento con via Mergellina; 8. dalle ore 14:00 del giorno 13/05/2022 alle ore 19:00 del 14/05/2022 in via Riviera di Chiaia, da via San Pasquale a vico San Guido.

G) Il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli autorizzati dall'Organizzazione dell'evento: 1. dalle ore 6:00 alle ore 14:30 e comunque fino a cessate esigenze del 14/05/2022 in via Santa Lucia; 2. dalle ore 7:00 alle ore 14:00 del 14/05/2022 in via Cesario Console intersezione via Nazario Sauro; 3. dalle ore 6:00 alle ore 20:00 del 14/05/2022 in via Nazario Sauro e via Partenope; 4. dalle ore 3:00 alle ore 24:00 del 14/05/2022 in viale Anton Dhorn; 5. dalle ore 6:00 alle ore 20:00 del 14/05/2022 in via Pergolesi e nei controviali di viale Antonio Gramsci; 6. dalle ore 19:00 del giorno 13/05/2022 alle ore 24:00 del 14/05/2022 in via Generale Giordano Orsini, tratto da via Cesario Console a via Palepoli; 7. dalle ore 22:00 del giorno 13/05/2022 alle ore 22:00 del 14/05/2022 in via Francesco Caracciolo, dalla confluenza con via Posillipo all'intersezione con il viale di collegamento con via Mergellina;

H) dalle ore 7:00 alle ore 18:00 del 14/05/2022 in via Nazario Sauro, una corsia di emergenza, lato fabbricati, con direzione verso via Ammiraglio Ferdinando Acton; BA-varie strade Comune di Napoli Data: 27/04/2022, OD/2022/0000480 I) dalle ore 22:00 del giorno 13/05/2022 alle ore 10.00 del 14/05/2022 e dalle ore 17:30 (a fine gara) alle 22:00 del 14/05/2022, doppio senso di circolazione in via Mergellina, dalla confluenza con via Posillipo all'intersezione con il viale di collegamento con via Caracciolo;

J) dalle ore 7:00 alle ore 15:00 e comunque fino a cessate esigenze del 14/05/2022: 1. il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta, nella carreggiata di piazza del Plebiscito antistanti l'edificio del Commiliter; 2. il divieto di transito veicolare eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli per le emergenze ed il soccorso, in via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria (che circoleranno a senso unico alternato).

Per l’evento è stata anche disposta la sospensione dell'attività di food truck in concomitanza con la tappa. In particolare i furgoni mobili per la ristorazione posizionati su viale Dohrn rimarranno chiusi dalle 8 alle 22 il giorno 14 mentre quelli posizionati a largo Sermoneta resteranno chiusi dalle ore 8 del 13 maggio fino alle ore 22.00 del 14.

Tangenziale: dalle ore 11 alle ore 18 del 14 maggio verranno effettuate le chiusure al traffico degli svincoli d’uscita:

Fuorigrotta in entrambe le direzioni;

Agnano in entrambe le direzioni;

Via Campana in direzione Ovest/Pozzuoli.

Navette speciali

ANM ha attivato due navette speciali:

- Attivazione di una variante della linea 140, denominata 140B, che effettuerà la tratta MERGELLINA-POSILLIPO (P. S. DI GIACOMO) con frequenza programmata di 15’.

- Attivazione di un servizio bus-navetta R7B, tra Bagnoli Dazio e il lungomare di Pozzuoli, lungo via Napoli. In questo caso la periodicità delle corse è di 30’

Sempre per sabato 14 maggio dalle ore 10:00 alle ore 17:30 circa è programmata una variazione al servizio delle linee di superfice.

(foto di De Cristofaro)

Dove vederlo

In Italia le trasmissioni inizieranno alle ore 12.50 su Raisport Hd con gli approfondimenti, le interviste pre-tappa e la partenza, prevista per le 13.30. Dalle 14.00 ci sarà il passaggio su Rai 2 per le fasi finali, fino alle 17.20 circa, quando si proseguirà, sempre su Rai 2, con il 'Processo alla Tappa'. Alle 20 di nuovo su Raisport per una sintesi della tappa di circa un’ora Inoltre, diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 13.25, in streaming su Discovery Plus, Eurosport Player e Dazn. Diretta streaming su Raiplay.

Il Giro a Napoli nella storia

La tappa di sabato 14 maggio costituirà la 45ª volta che la nostra città ha ospitato la Corsa rosa come sede di arrivo o di partenza. Terza, in una gerarchia nazionale, solo a Milano e a Roma.

Napoli fu anche sede di partenza del Giro: aprì la 96ª edizione il 4 maggio del 2013. Era l’anno delle World Series dell’America’s Cup disputate nello specchio d’acqua di Castel dell’Ovo, ma in quell’occasione a volare via come un catamarano spinto dal vento fu il velocista britannico Mark Cavendish, che bruciò sul traguardo l’italiano Elia Viviani e il francese Nacer Bouhanni. Lo stesso Cavendish che ha vinto domenica a Balatonfüred, al termine dell’anteprima ungherese della 105ª.

Anche in un’altra occasione Napoli aveva dato il via alla corsa ospitando la Grande partenza, nel 1963, mentre il Giro si è chiuso in città una volta sola, 5 anni più tardi.

Le prime edizioni

Napoli è stata presente nelle prime tre edizioni del Giro. Nel 1909, la prima edizione in assoluto, la carovana giunse a Napoli da Chieti. E vi giunse in misura ridotta: al termine della tappa precedente, la Bologna – Chieti, un numero incalcolato di chilometri, 4 corridori furono squalificati per aver preso il treno. A Napoli, invece, il gruppo arrivò dopo averne percorso 242, di chilometri: primo Giovanni Rossignoli, maglia Bianchi, sul podio Galetti e Canepari. Il giorno dopo partenza da Napoli per la capitale. “Successivamente – racconta Gian Paolo Porreca, past professor di Chirurgia vascolare all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, scrittore e giornalista da sempre devoto al mondo del ciclismo, autore del libro ‘Il Giro Racconta, la meravigliosa storia della Corsa rosa e dei suoi 115 arrivi in Campania’, che esce oggi - il ciclismo avrebbe declinato, in un rosario di almanacchi e avventure, fino alla Grande Guerra ed al suo black-out, eroi come Albini, Gaetano Belloni, l'eterno secondo che a Napoli fu invece per quattro volte primo, Aymo, Costante Girardengo, due successi all'attivo, Zanaga e Piemontesi, Binda, Raffaele Di Paco, un Mario Cipollini anteguerra e ante-litteram, tre trionfi per lui, Olmo, Servadei, e un oscuro tedesco, il primo straniero a vincere qui, un tedesco di nome Gerard Loncke”.