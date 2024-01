Il Giro d'Italia torna di nuovo a Napoli: le tappe

Napoli città metropolitana è pronta ad ospitare, per la terza volta consecutiva, il Giro d'Italia. Con la consegna ufficiale dei percorsi ha preso formalmente il via, infatti, l’iter che porterà sul territorio due tappe della 107ma edizione del Giro: la n. 9, in calendario domenica 12 maggio, con arrivo a Napoli, e la n. 10, martedì 14 maggio con partenza da Pompei. Previsti 700 milioni di telespettatori, come audience potenziale, per i 190 Paesi collegati dai 5 continenti.

Per l'occasione, Città Metropolitana, i Comuni attraverso i quali sfileranno i ciclisti e tante istituzioni e associazioni – dall’Università Federico II di Napoli alla Marina Militare, dai Parchi archeologici di Pompei e dei Campi Flegrei agli Enti Parco, dal Centro di Giustizia Penale Minorile della Campania al CONI, dalla Federazione Ciclistica regionale all’Unione della Stampa Sportiva (USSI), e altre - promettono un intenso programma di iniziative. I percorsi sono stati consegnati nel corso di una cerimonia ufficiale tenuta nella Sala “Mariella Cirillo” della Città Metropolitana di Napoli, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, del consigliere metropolitano allo Sport Sergio Colella e al Turismo Carmine Lo Sapio, che è anche Sindaco di Pompei, del direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni (da remoto), dei sindaci dei Comuni passaggio di tappa e degli enti e organizzazioni che prendono parte all'organizzazione.

Avezzano - Napoli

La frazione di domenica 12 maggio partirà da Avezzano, Appennino abruzzese, per arrivare a Napoli dopo 212 km. I corridori raggiungeranno il Tirreno a Minturno e scenderanno lungo il litorale domitio per approdare nei Campi Flegrei, iniziando da Lago Patria, nel territorio di Giugliano, e, proseguendo per il Parco Archeologico di Cuma, il Lago Fusaro, la terrazza sul mare di via Panoramica a Monte di Procida, attraverseranno le meraviglie di Bacoli e Pozzuoli, con le loro aree archeologiche e la bellezza mozzafiato del paesaggio. Dopo essersi messi alle spalle l’Anfiteatro Flavio, alla carovana si spalancheranno le porte del capoluogo, che anche quest’anno calerà i suoi assi, con panorami da sogno e cartoline che faranno il giro del mondo: Coroglio e la collina di Posillipo, con via Petrarca, via Orazio, via Manzoni per poi planare su Mergellina e giungere sullo splendido Lungomare di Napoli, in via Caracciolo, che sarà percorsa nei due sensi di marcia con un’inversione all’altezza della rotonda di piazza Vittoria, con la volata finale che si disputerà, come nelle scorse due edizioni, in direzione Mergellina.

Pompei – Cusano Mutri

L’altra tappa, la decima, di 142 km, in programma il 14 maggio, prenderà il via dal Parco Archeologico di Pompei, sito patrimonio UNESCO tra i più visitati al mondo, che ha superato, lo scorso anno, i 4 milioni di visitatori. Dopo un breve tratto in località Passanti nel territorio di Boscoreale, raggiungerà il centro di Poggiomarino (viale Manzoni, Via Roma, via Iervolino, via Tortorelle), la cittadina che ospita il Parco Archeologico Naturalistico di Longola, il villaggio protostorico sorto intorno al 1.300 a.C. sulle sponde del fiume Sarno noto come la “Venezia del Sud” - scoperto per caso nel 2000 durante i lavori di costruzione di un depuratore - i cui abitanti sono considerati i fondatori proprio dell’antica Pompei. In pochi chilometri i corridori si troveranno ad attraversare una storia lunga 1.400 anni, dal XIV secolo a.C. fino all’eruzione del 79. d.C., toccando due siti uniti tra loro da un indissolubile legame di causa – effetto. Da lì la carovana proseguirà, lambendo i confini di Striano, per Palma Campania, la città del Carnevale e delle Quadriglie, raggiungendo San Paolo Bel Sito e poi Nola, patria di Giordano Bruno e dei Gigli patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO. I corridori saluteranno l’area metropolitana di Napoli in direzione Cusano Mutri – Bocca della Selva, dove è previsto l’arrivo, lasciandosi alle spalle i territori dei Comuni di Camposano, Cicciano, Roccarainola e di Cimitile con le sue Basiliche Paleocristiane.