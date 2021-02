Giro d'Italia 2021, provincia di Napoli ancora ignorata

Il Giro d'Italia non toccherà ancora una volta la provincia di Napoli, come già accaduto negli ultimi anni. Sono state, infatti, svelate le 21 tappe della corsa in rosa 2021, che partirà l'8 maggio da Torino, nell'anno del 160° Anniversario dell'Unità d’Italia, e si concluderà il 30 maggio in Piazza Duomo a Milano.

La Campania sarà toccata dalla carovana nella ottava tappa, in programma sabato 15 maggio, che, dopo la partenza da Foggia, si concluderà a Guardia Sanframondi, nel beneventano. Proprio il Sannio sarà l'unica zona della nostra regione inserita nel percorso.

L'altimetria dell'ottava tappa