Ischia, arrivano i Giochi del Mare: quattro giorni di grande sport sull'isola verde

Sarà l’isola di Ischia ad ospitare, dal 14 al 17 settembre, l’edizione 2023 dei Giochi del Mare, coinvolgendo tutti i comuni dell'isola verde con un intenso programma che vedrà protagoniste federazioni e società sportive, le quali, per quattro giorni, organizzeranno eventi, stage e momenti di interattività con il pubblico, regalando a residenti e villeggianti quattro giorni di sport e aggregazione come tradizione di questa storica manifestazione.

Forio (Spiaggia della Chiaia), Lacco Ameno, Casamicciola Terme, Ischia, Barano d’Ischia e Serrara Fontana saranno i comuni dove, nelle spiagge o nelle piazze, lo sport sarà il protagonista assoluto. A fare da capofila dell’iniziativa la FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), che è riuscita a coinvolgere il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con un format dedicato, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Città Metropolitana di Napoli, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, la Croce Rossa Italiana, Sos Villaggi dei Bambini e, naturalmente, i sei Comuni dell’Isola con un programma specifico tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche di ogni località, il CONI nazionale e il CONI Campania.

Le discipline e il programma

In calendario, come di consueto, molte tra le discipline praticabili all’aria aperta e in acqua si svolgeranno, a livello agonistico e ludico, con un nutrito programma di attività, sotto l’egida della FIPSAS. Pesca, lancio, simulazioni e interattività, traina costiera, canna da riva, shooting fotografico subacqueo, video contest subacqueo, safari fotosub e tanto altro ancora. Ma il momento clou dell’intero programma sarà il tentativo di stabilire due nuovi record mondiali CMAS (Confederazione Mondiale Attività Subacquee) di apnea profonda, che, giovedì 14 settembre, verrà effettuato nelle acque di Sant’Angelo, nel Comune di Serrara Fontana. I protagonisti saranno: Fabrizio Pagani, atleta di Terni, portatore di handicap e detentore di diversi record iridati nelle specialità indoor (piscina) e di profondità nel mare, che cercherà di battere il primato mondiale CMAS di apnea in assetto variabile con pinne, e Alessandro Cianfoni, anche lui portatore di disabilità, nato a Velletri in provincia di Roma e residente in Svizzera, dove ricopre il ruolo di medico primario di neuroradiologia presso il Neurocentro della Svizzera italiana; sportivo a tutto tondo, più volte campione italiano di tennis in carrozzina e già detentore del record Mondiale CMAS per Diversamente Abili di Apnea Dinamica senza attrezzi in vasca da 25 m, che effettuerà il tentativo di record mondiale di apnea in assetto costante senza pinne. Sempre per quel che concerne le attività subacquee, scenderanno in acqua i componenti il Club Azzurro di Safari Fotografico Subacqueo, nonché alcuni dei migliori fotografi e video operatori subacquei italiani, che realizzeranno nell’Area Marina Protetta del Regno di Nettuno foto e filmati artistici, in grado di esaltare le bellezze naturali dei fondali dell'Isola d'Ischia. Foto e filmati che sarà poi possibile ammirare nella videoproiezione in programma a Ischia la sera di sabato 16 settembre. La mattina di domenica 17 settembre, a Ischia Ponte, nello spazio acqueo antistante il Castello Aragonese, andrà in scena la gara di nuoto pinnato in acque libere denominata "1° Trofeo Isola d'Ischia", che vedrà protagonisti atleti appartenenti a tutte le categorie: agonistiche, agonistiche master, esordienti e Difir.

Il programma degli appuntamenti sportivi targati FIPSAS comprenderà inoltre tre gare di pesca: 2° Trofeo Surfcasting Giochi del Mare (Spiaggia dei Maronti - 16 settembre), 2° Trofeo Traina Costiera Giochi del Mare (Porto di Forio - 17 settembre) e 2° Trofeo Canna da Riva Giochi del Mare (Porto di Lacco Ameno - 17 settembre).

Per quel che riguarda le altre discipline, come sempre i Giochi del Mare offriranno la possibilità di assistere e cimentarsi in numerose attività “da spiaggia” e in mare, fra le quali beach volley, basket e bocce (Spiaggia di Chiaia di Forio d’Ischia), uno spettacolare Roller Day che si terrà sempre a Forio davanti alla chiesa del Soccorso. Aquathlon, vela e tennistavolo con il TXT (Lacco Ameno). Judo e taekwondo (Casamicciola Terme). Beach waterpolo, veleggiata in porto (Ischia Porto), basket in piazza e orienteering (Barano d’Ischia). Grande spazio alla vela, attività “regina” da sempre nell’isola verde con diverse attività che si concluderanno domenica 17 settembre con la classica veleggiata nel porto di Ischia.