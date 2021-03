Ginnastica, Napoli domina i regionali gold allieve con Cag ed Eclipse

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

All’Olympia Sporting Club di Monteruscello (Pozzuoli) si è svolta la 1^ prova del Campionato Regionale Gold di Artistica femminile, categoria Allieve, della Federazione Ginnastica d’Italia con l’organizzazione curata dalla società Valentina 90 presieduta da Luca Giaccio. A guadagnare il podio nelle A1 sono state nell’ordine: Jhodelle Chavez del Cag Napoli di Monica Degli Uberti, Federica Chiarolanza del C.G. Ischia di Mario D’Agostino e Giorgia Sessa del Cag Penisola Sorrentina di Rossana De Martino. Nelle A2 successo di Tina Novi della New Eclipse di Claudio Ruggiero, davanti alla compagna di club Velia Orefice ed Immacolata Liuzzi della Quasar Casoria di Francesca Imbaldi. Di nuovo sul gradino più alto del podio il Cag Napoli nelle A3, con Vittoria Buttino, seguito dalla Morgana 999 Villaricca di Vera Siligo e Morgana Marzocco con Evelin Guarino e Francesca De Giacomo che hanno conquistato le piazze d’onore nell’ordine. Infine, il C.G. Ischia, proprio in questi giorni riconosciuto Polo Tecnico dalla Federazione Ginnastica d’Italia, ha cacciato i suoi assi dalla manica nelle A4 con Hana Yaegashi e Rosanna Coppa sul podio, argento fra le due si è posizionata Rosanna Ercolano del Cag Penisola Sorrentina. Appuntamento al 24 aprile al Palavesuvio con la seconda e decisiva prova per l’assegnazione dei titoli regionali 2021.