Basket, Pargo saluta già Napoli: rescissione consensuale col play Usa

Avrebbe dovuto non far rimpiangere Josh Mayo, ma l'avventura di Jeremy Pargo all'ombra del Vesuvio non è stata quella che ci si aspettava.

La notizia era nell'aria ma oggi è ufficiale: le strade di Pargo e della GeVi Napoli da oggi si separano in seguito alla consensuale rescissione del contratto tra club e giocatore.

Il patron Grassi ha ringraziato lo statunitense, play/guardia classe '86 di 188 cm per 99 kg, augurandogli le migliori fortune personali e professionali.

Occorerà sostituire al meglio e quanto prima il cestitsta americano: la situazione della GeVi dopo l'ultima serie di sconfitte si è particolarmente complicata.