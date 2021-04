Covid-19, il fratello di Maradona ricoverato in terapia intensiva

Non c'è pace per la famiglia Maradona. Il fratello minore dell'ex capitano del Napoli, Raul detto Lalo, è infatti ricoverato in terapia intensiva in Argentina dopo aver contratto il Covid.

Il 54enne, che lavora nelle giovanili delle Indipendiente, è attualmente ricoverato presso la Clinica Adventista di Belgrano, come riferisce Clarin.