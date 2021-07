La foto di Immobile al posto dello stemma: l'omaggio del Comune di Torre Annunziata

La foto di un sorridente Ciro Immobile mentre mostra la coppa vinta dall'Italia ieri sera a Wembley al posto dello stemma comunale. Così il Comune di Torre Annunziata celebra sulla sua pagina Facebook l'attaccante azzurro, fresco vincitore degli Europei. Immobile, nato 31 anni fa appunto a Torre Annunziata e legatissimo alla sua terra d'origine, è stato schierato nell'undici titolare sceso in campo ieri sera a Londra per la finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra padrona di casa.

Per lui sei presenze e due reti nella rassegna europea. Il Comune di Torre Annunziata ha voluto così omaggiarlo modificando su Facebook la foto profilo della propria pagina istituzionale. Per un giorno il biglietto da visita di Torre Annunziata non sarà il suo stemma comunale, ma il volto di Ciro Immobile.