Fabio Fognini e Flavia Pennetta “omaggiano” Maradona ai Quartieri spagnoli

È arrivato a Napoli con un paio di giorni Fabio Fognini, che da lunedì sarà in gara nella Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, il nuovissimno ATP 250 che ha riportato la città nel tour mondiale. E insieme alla moglie Flavia Pennetta ha fatto un po' il turista per le vie del centro storico: tappa obbligata per un grande appassionato di calcio come lui una visita al murales di Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli.

Fabio e Flavia ma anche Simone Bolelli - compagno di doppio del 35enne di Arma di Taggia (i due sono in piena corsa per le Nitto ATP Finals di Torino) - si sono scattati diversi selfie davanti al ritratto realizzato nel 1990 su un palazzo di sei piani quando il Napoli vinse il secondo scudetto grazie alle prodezze del "Pibe de oro". Stasera Fognini sarà anche in tribuna allo Stadio Maradona per assistere alla sfida tra Napoli e Bologna.