Atp di Napoli, nuovo stop per umidità: sospeso il match di Fognini

Continua all'insegna dei contrattempi il torneo Atp di Napoli. Anche questa sera la programmazione serale è stata infatti sospesa a causa dell'umidità che rende scivoloso il campo in sintetico.

Quando si è stabilito di concludere anzitempo la giornata, erano impegnati in campo, l'azzurro Fabio Fognini e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, impegnati in un match del secondo turno. Si trattava dell'ultimo incontro in programma oggi.

Lo spagnolo era peraltro avanti di due break e 3-0 nel primo set quando il match è stato sospeso, con un annuncio che ha provocato le vibranti proteste da parte del pubblico presente.

Si riprenderà domani mattina quando ci saranno in programma anche gli incontri validi per i quarti di finale, con in campo tra gli altri gli azzurri Berrettini e Musetti.

La giornata degli italiani

Stamane per gli italiani era andata particolarmente bene. Esordio con successo per il secondo favorito del torneo Matteo Berrettini, che ha regolato in un’ora e 35 minuti lo spagnolo Roberto Carballes Baena, per 6-4 6-2, prendendosi la rivincita dopo la sconfitta di Firenze. Domani il romano troverà il giapponese Taro Daniel, che ha eliminato l’argentino Pedro Cachin 6-4 7-6(2).

Dopo Sofia e Firenze Lorenzo Musetti si è preso ancora un quarto di finale, regolando Laslo Djere (reduce dagli ottavi in mattinata contro Borna Gojo; 6-4 7-6) con lo score di 7-5 6-3, domani troverà Daniel Galan, vincitore della partita con Nuno Borges (7-6(5) 6-4).

Fabio Fognini, impegnato nel doppio turno, in mattinata ha lottato con il francese Hugo Grenier per poi imporsi in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 ed approdando agli ottavi di finale (con in conclusione un simpatico siparietto sugli scogli). In serata avrebbe dovuto guadagnarsi i quarti battendo Pablo Carreno Busta, ma dovrà riprovarci - data la sospensione - domattina.

Gli altri: la sopresa Zhizhen Zhang

Grande sorpresa dell’evento è stato fin qui Zhizhen Zhang (n. 109 Atp), che ha eliminato prima l’ungherese Marton Fucsovics per 6-4 7-6(8) e poi l’argentino Sebastian Baez per 7-6(5) 7-6 811). Grazie ai risultati raccolti per il cinese è arrivato un traguardo storico: nel live ranking è adesso il primo giocatore cinese ad essere entrato in Top 100. Al prossimo turno per lui ci sarà lo statunitense Mackenzie McDonald, giustiziere prima di Francesco Passaro (6-3 7-5) e poi della terza testa di serie Roberto Bautista Agut (6-4 6-4).

Infine, costretto al ritiro il francese Corentin Moutet, che ha ceduto il passo a Miomir Kecmanovic sul 5-3 del set iniziale. Nel frattempo aL TC Pozzuoli, brillano Lorenzo Sonego ed Andrea Vavassori, impegnati nel doppio. I due italiani hanno eliminato il tandem composto dal bosniaco Tomislav e l’ecuadoriano Gonzalo Escobar con lo score di 6-4 7-5, raggiungendo la semifinale. Troveranno adesso il serbo Ivan Dodig e lo statunitense Austin Krajicek.