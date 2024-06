Napoli Calcio a 5, il sogno continua: battuta Catania in gara 1 della finale scudetto

Il sogno del Prezioso Casa Napoli continua. Gli azzurri di mister Colini battono la Meta Catania per 5-3 in un PalaJacazzi gremito nella gara 1 della finale scudetto di calcio a 5.

La squadra partenopea chiude il primo tempo avanti per 3-1. A chiudere l'incontro è un gol di Borruto, grande protagonista del match, dalla distanza, che fissa il risultato finale sul 5-3.

Venerdì prossimo in Sicilia il secondo round al PalaCatania, con calcio d'inizio alle ore 20.30.

Borruto: "Non abbiamo fatto nulla, non è ancora finita"

“È stata una partita bellissima e siamo stati bravi a non perdere mai la lucidità in vantaggio, con il Catania che tutte le volte ha provato a recuperare. Non abbiamo fatto nulla, non è ancora finita”, le parole di Cristian Borruto al termine del match.

Il tabellino

PREZIOSO CASA NAPOLI-META CATANIA 5-3 (3-1 p.t.)

Prezioso Casa Napoli: Bellobuono, Mancuso, Ercolessi, Saponara, Salas, Bolo, Perugino, Borruto, De Simone, De Gennaro, Caio, De Luca. All. Colini.

Meta Catania: Tornatore, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Dian Luka, Salamone, G. Musumeci, Bocao, Turmena, Timm, Musumeci C., Anderson. All. Juanra.

Marcatori: 5’13’’ p.t. Turmena (C), 6’43’’ Mancuso (N), 17’47’’ Borruto (N), 19’43’’ Bolo (N), 10’25’’ s.t. Musumeci C. (C), 11’50’’ Bolo (N), 13’15’’ autogol Bolo (C), 18’10’’ Borruto (N).

Arbitri: Luca Petrillo (Catanzaro), Davide De Ninno (Varese), Daniele Biondo (Varese). Fabrizio Andolfo (Ercolano).