Un'altra serata storica per lo sport napoletano: la MoMap Napoli si gioca la finale di Coppa Italia

Un'altra serata storica per lo sport napoletano. A partire dalle ore 21.15, al PalaErcole di Policoro, MoMap Napoli Futsal e Olimpus Roma si sfideranno nella finale di Coppa Italia di calcio a 5, ennesimo prestigioso traguardo per la squadra partenopea, ai vertici del movimento nazionale negli ultimi anni.

Il match, che sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (canale 202), vedrà impegnata la prima della classe in campionato, già regina della regular season, contro la seconda, gli azzurri allenati da mister Colini, che con ampio merito si sono guadagnati l’opportunità di disputare questa prima storica finale per il club napoletano battendo venerdì sera in semifinale Genzano con un netto 5-0.

Non sarà della sfida Jurij Bellobuono: il portiere azzurro, uscito anzitempo nella gara di semifinale, ha rimediato, infatti, un problema muscolare che gli impedirà di essere in campo.

"Saranno altri 40 minuti di battaglia. Daremo tutto in campo contro una squadra fortissima", ha detto il capitano della MoMap Napoli Futsal Fernando Perugino parlando ai microfoni di Sky Sport della finale contro l'Olimpus Roma.