Calcio campano in lutto: addio a Filippo Viscido

Grave lutto nel calcio campano per la scomparsa di Filippo Viscido, centrocampista che avrebbe compiuto 32 anni fra tre settimane. Il calciatore si è tolto la vita a Battipaglia, dove risiedeva.

Viscido in carriera ha vestito le maglie di molte squadre, in primis quella dell'Avellino, e di alcune squadre napoletane come Pomigliano, Savoia, Sorrento e Afragolese.

Proprio l'Afragolese, sua penultima squadra, ha voluto dedicare uno splendido e commosso messaggio al suo ex calciatore: "La vittoria più bella nel giorno sbagliato. Oggi 3 punti importanti, poi la terribile notizia. Non sappiamo cosa ti abbia spinto a compiere un tale gesto. Sappiamo solo che il tuo sorriso, la tua energia, la tua voglia di vivere resteranno per sempre nei nostri cuori. Grazie Pippo. Grazie per i momenti che hai dedicato a questa Società, a questa città ed a tutti i tifosi rossoblù. Ci stringiamo all'immenso dolore che ha colpito la famiglia Viscido. Riposa in pace Pitbull". La squadra napoletana, inoltre, ha lanciato una sottoscrizione per sostenere la famiglia del calciatore tragicamente scomparso: "Ognuno di noi ha un ricordo positivo di Pippo Viscido, uno dei protagonisti del doppio trionfo rossoblù della scorsa stagione. Pippo ha lasciato un vuoto enorme dentro tutti noi e sarebbe bello, provare a ricambiare con un contributo verso la sua famiglia, distrutta dal dolore di questa terrificante tragedia, ciò che lui ha regalato ai nostri colori".

"Riposa in pace guerriero. Hai onorato i nostri colori. Filippo Viscido", il ricordo del Sorrento calcio.

Anche l'Avellino ha ricordato Viscido sulle sue pagine social ufficiali: "Riposa in pace Pippo. L'US Avellino esprime il proprio cordoglio alla famiglia Viscido e piange la tragica scomparsa di Filippo, già calciatore biancoverde dal 2009 al 2011. Per lui 40 presenze e 2 gol con la maglia dell'Avellino".