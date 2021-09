Federica Pellegrini ringrazia i tifosi con un cuore nella sua ultima gara: "Napoletani trasferitevi in Olanda"

Il pubblico di Napoli, l'affetto per Federica, l'ultimo tuffo in una piscina italiana in occasione dell’International Swimming League, l'emozione e la qualificazione ai playoff di Eindhoven. E' un vulcano di emozioni Federica Pellegrini nell'ultima gara in una piscina italiana della sua carriera, quella che i suoi Aqua Centurions hanno vinto guadagnandosi i playoff olandesi.

Alla fine un cuore dedicato al pubblico napoletano. "Questo gran finale italiano era come lo volevo. Ho proposto ai napoletani di trasferirsi ad Eindhoven perché portano “buono”. Speriamo di vederli in Olanda a metà novembre per i playoff. Oggi c'è stata una carica di affetto dopo la gara incredibile. Mi mancherà l'adrenalina prima della gara, il tifo nelle gare italiane, la sensazione in acqua di star bene e sentirsi onnipotenti. Non mi mancheranno la sveglia all'alba, la fatica dell'allenamento e la nausea post allenamento".

Pellegrini ringrazia i tifosi

A farle gli onori il Presidente della Camera Roberto Fico accolto dal fondatore di Isl Konstantin Grigorishin. Mai una così alta carica dello Stato ha assistito ad una gara di nuoto in piscina. Con lui il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia, l’onorevole Simone Valente, i politici Michele Dell’Orco, Donatella Chiodo, Ciro Borriello. "Ne sono onorata e mi ha fatto molto piacere". Al termine della gare "erano tutti molti emozionati. Quando sono tornata nello stand, sarà stato il clima di Napoli o gli applausi dopo la gara erano tutti visibilmente emozionati".

L'ultimo 200 stile italiano. "Non ho vissuto questa come la mia ultima gara ma era per salutare l'Italia e devo dire che vedere la vasca piena dopo due anni compresa l'Olimpiade dove abbiamo visto gli stand completamente vuoti riempie il cuore". Quel cuore "era un ringraziamento per il sostegno in questi anni".

Mercoledì e giovedì match finale dalle 13 alle 15: Si giocano due posto ad Eindhoven Iron, New York, Dc Trident e Tokyo Frogs per una battaglia che vedrà le ultime, esaltanti, sfide in acqua.