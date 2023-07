Fabio Cannavaro rileva il Centro Paradiso di Soccavo: l'annuncio dell'ex Pallone d'Oro

La notizia è di quelle belle, per la città e soprattutto per chi ha a cuore il Calcio Napoli e la sua storia. Il Centro Paradiso, dopo ben 19 anni, presto riaprirà i battenti. A rilevare il leggendario centro sportivo di Soccavo, casa del club azzurro per circa 30 anni e soprattutto nell'epoca d'oro targata Diego Armando Maradona, è proprio uno di quei ragazzi che su quel terreno è cresciuto e ha visto realizzati i propri sogni: Fabio Cannavaro.

A dare l'annuncio, con un post sui social, è stato lo stesso ex Pallone d'Oro nella serata di giovedì. "Adesso si può dire... le porte del Centro Paradiso si riapriranno…", ha scritto l'ex difensore del Napoli e della Nazionale, accompagnando le sue parole ad una serie di cuori azzurri.

Le porte del "Paradiso" si erano chiuse con il fallimento della Ssc Napoli nell'estate del 2004. Da allora, in questi lunghi 19 anni, la struttura, rimasta abbandonata, era stata più volte vandalizzata. Recentemente l'associazione "Centro Paradiso" aveva lanciato il progetto per rilevare l'impianto attraverso un azionariato popolare.

"Oggi ho fatto l'atto, ho rilevato il centro Paradiso di Soccavo. Ci provavo da 15 anni. L'idea è quella di ripristinare il campo, fare scuole calcio, far giocare i ragazzi. È una cosa che mi fa molto piacere", ha dichiarato Fabio Cannavaro all'Ansa.