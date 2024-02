Ferrante: “Il F4N deve essere un’offerta che proponga lo sport sotto altre forme, come quella culturale e turistica"

Si è svolta nella sala Pignatiello a Palazzo San Giacomo la conferenza stampa di presentazione del Fight 4 Naples 2024 (F4N), l’evento in scena sabato 10 febbraio al Palabarbuto di Napoli. Presenti l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante e il Presidente della Commissione Sport Gennaro Esposito. Sono intervenuti i promotori dell’iniziativa Luca Donadio e Guglielmo Esposito, il coach Decio Pasqua, gli atleti Marco De Falco e Salvatore Attrattivo. “Non esistono ‘sport minori’ - ha dichiarato l’Assessore Ferrante - noi vogliamo sostenere qualsiasi manifestazione sportiva. Non è un caso che Napoli sarà Capitale dello Sport nel 2026. Perché lo sport ha una grande valenza anche sociale”. “Siamo qui - ha spiegato il Presidente Esposito - perché come istituzione abbiamo interesse nel promuovere tale iniziativa. E siamo felici che sabato al Palabarbuto ci sarà una sana giornata fatta di sport e divertimento”. Ha voluto dare il suo contributo anche il Consigliere Sergio Colella: “È la Napoli degli eventi sportivi. Napoli sempre più città dello sport e dei giovani con un risvolto turistico di notevole impatto. E il gioco di squadra tra le Istituzioni e le Federazioni funziona davvero bene”. Ha affermato il promoter Luca Donadio: “L’obiettivo è quello di dare l’opportunità ai giovani atleti napoletani di potersi esibire nella propria città, sostenuti dai loro cari. Con questa kermesse vogliamo proporre un format unico e siamo contenti di farlo insieme alle istituzioni”. Ha invece detto Guglielmo Esposito: “Il F4N è un esempio di come lo sport voglia dire fare impresa e di come questo tipo di attività possano generare un indotto importante per la città e per chi ci lavora”. A Decio Pasqua il compito di presentare gli atleti in gara: “Abbiamo l’occasione con il F4N di rendere Napoli e la Campania la casa delle discipline di arti marziali. Sport che aiutano i giovani a stare bene mentalmente e fisicamente. Sabato De Falco e Iodice si batteranno per il titolo ma sul ring saliranno tanti altri giovani atleti”. Giunto alla sua terza edizione, il F4N è una manifestazione che unisce gli sport da combattimento con l’intrattenimento.

L’obiettivo è quello di trasmettere i valori di tali discipline promuovendo la tradizione sportiva della città di Napoli. L’evento, patrocinato dal Comune di Napoli, della Federkombat e della Federazione Pugilistica Italiana, si terrà sabato 10 febbraio al Palabarbuto di Napoli e sarà anticipato dalla Cerimonia del Peso che si svolgerà venerdì 9 febbraio, ore 18, sempre presso il palazzetto sportivo di Fuorigrotta sito in Viale Giochi del Mediterraneo. Protagonisti del F4N i giovani, con atleti napoletani professionisti pronti a mettere in palio il titolo di campione. Tra loro Daniele Iodice e Marco De Falco, detentori della cintura italiana di K-1 che si batteranno sul ring per difenderla.