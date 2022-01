Eccellenza Campania/Girone B - Pareggio nel derby tra Real Forio e Barano: Cantelli risponde a Ferri

Un punto che non accontenta nessuno. Il sedicesimo turno del Girone B di Eccellenza riserva il derby salvezza tra il Real Forio e il Barano. I padroni di casa arrivano al match con l'intenzione di conquistare il bottino pieno per avvicinarsi all'obiettivo permanenza nella categoria. I bianconeri cercano lunghezze importanti per avvicinarsi alla griglia playout e abbandonare la penultima posizione. Al triplice fischio è 1-1 allo Stadio Calise.

La partita si sblocca subito. Gli ospiti passano in vantaggio al 14' con una perla di Ferri che insacca una punizione da mattonella defilata: la traiettoria si infila sul palo lontano e beffa Quiriti. Al 26' l'estremo difensore locale deve disinnescare un filtrante di Cerase per Matarese. Al 35' Mangiapia calcia da fuori, la parabola è larga. Al 37' una girata di Roghi dalla distanza è facile preda di Mennella. Due minuti dopo, la difesa del Barano si oppone a una botta sicura dal limite di Sirabella. Al 42' De Stefano serve Diabaka, l'attaccante entra in area ma non riesce a concludere. Il primo tempo va in archivio con Quiriti che neutralizza De Stefano.

La ripresa si apre col tentativo dalla distanza di Roghi, la sfera si spegne sul fondo. Al 52' opportunità per Cerase, il pallone si alza e Monti colpisce di testa: il Real Forio si salva. Sul ribaltamento di fronte, Cirelli vince un duello fisico e libera il mancino senza successo. Attorno all'ora di gioco, Roghi si mette in evidenza su punizione trovando Mennella a sbarrare la strada. Qualche secondo più tardi, da calcio d'angolo, Roghi serve Cantelli che di prima intenzione sigla il pareggio. Al 66' tiro centrale e con poche pretese da parte di Roghi, a sette dal termine Quiriti interviene sulla giocata di De Stefano. L'ultima occasione della partita è delle più ghiotte del secondo tempo. Arezzo vince un rimpallo, evita l’uscita di Mennella e prepara la conclusione: Errichiello salva tutto ed evita guai ai suoi.

Il tabellino

Real Forio: Quiriti, Mangiapia, Capone, Accurso, Granato, Di Spigna (50' Cantelli), Sirabella (90' Lubrano Lavadera), Saurino, Roghi, Cirelli (85' Jelicanin), Castaldi (46' Arezzo). A disposizione: D’Errico, Iacono, De Luise, Di Meglio, Vaiano. Allenatore: Leo

Barano: Mennella, Errichiello, Bocchetti, Ferri, Trani, Monti, Cerase, Alcazar, Diabaka (90' Oratore), Matarese (76' Desi), De Stefano. A disposizione: Castaldi, Mattera, Tumolillo, Esposito, Mocerino, Petrone, Scritturale. Allenatore: Di Meglio

Arbitro: Alfieri Alfonso di Nola

Assistenti: Cafisi di Nocera Inferiore e Guerra di Nola

Marcatori: 13’ Ferri (B); 64' Cantelli (RF)

Ammoniti: Capone, Castaldi, Mangiapia Roghi (RF); Alcazar, Desi, Errichiello, Mennella, Monti, Trani (B)