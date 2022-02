Eccellenza Campania/Girone B - Tre reti della Puteolana e rimonta sulla Neapolis

Un tris utile per blindare la prima posizione in classifica. Vittoria di carattere e di qualità per la Puteolana di mister Marra che ribalta la Neapolis e conquista il bottino pieno allo Stadio Domenico Conte. Successo in rimonta per i Diavoli Rossi che vanno in svantaggio, ma non si abbattono e completano la salita. Match completamente stravolto con i guizzi degli uomini di punta che permettono di sovvertire un punteggio divenuto sfavorevole all'avvio.

Ospiti che si dimostrano pungenti e tutt'altro che semplici da arginare. La squadra di Peluso sfrutta la disattenzione difensiva degli avversari e si porta avanti col sigillo di Barretta. L'attaccante è abile nel trasformare l'occasione in gol. I flegrei alzano i giri del motore e si affacciano in zona offensiva col solito bomber. Guarracino si mette in risalto con alcune opportunità sventate dagli avversari. Prima della mezz'ora è Di Giorgio a sfiorare il pareggio. Poco più tardi ancora il numero 18 si rende pericoloso: nella circostanza, la giocata supera Bardet e vale il pari. Tocca poi a Guarracino trovare il bersaglio grosso e consentire ai granata di mettere la freccia. Nella ripresa ci pensa Gioielli a chiudere il discorso con l'esecuzione magistrale di un calcio di rigore che vale il tris.

Il tabellino

Puteolana: Maiellaro, Sica (61' De Rosa), Amelio (46' Petrarca), Rinaldi, Balzano, Marigliano, Grieco, Catinali (78' Di Napoli), Di Lorenzo (61' Gioielli), Di Giorgio (78' Accietto), Guarracino. A disposizione: Caparro, Porcaro, Viola, Accietto. Allenatore: Marra.

Neapolis: Bardet, Esposito, Festa, Lanzillo, Moussava (56' Terribile), Criscuolo, Di Lillo (69' Galasso), Barretta (80' Esposito), Salazarano, Scuotto, La Ferrara (77' Selva). A disposizione: Chiariello, Emma, Esposito, Vallefuoco, Pirone, Ferro. Allenatore: Peluso.

Arbitro: Simone Palmieri di Avellino

Assistenti: Vincenzo Pone di Nola - Angelo Angelillo di Nola

Marcatori: 12' Barretta (N), 29' Di Giorgio (P), 39' Guarracino (P), 72' rig. Gioielli (P)