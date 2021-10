Eccellenza Campania/Girone B - Il Mondragone ferma la Puteolana: è 1-1 al Conte

L'illusione della vittoria, la beffa nel finale. È la sintesi perfetta di Puteolana-Mondragone, partita valida per la quinta giornata del Girone B di Eccellenza disputata allo Stadio Conte. I flegrei passano in vantaggio dopo pochi minuti di gioco, la sensazione è che il successo sia ormai archiviato. Al contrario, i rossoblù vengono fuori in extremis e agguantano il pareggio gelando il fortino granata.

Partenza sprint per il gruppo locale che passa in vantaggio con bomber Guarracino. Il centravanti approfitta di un traversone di Gioiello, impatta nel migliore dei modi e segna con un colpo di testa. Il cronometro scivola via e Amelio impegna l'estremo difensore da palla inattiva. Al 30' è Grezio, su assistenza di Sardo, a spedire alto. Nel finale di primo tempo, la Puteolana ha la possibilità di raddoppiare con un calcio di rigore procurato da Di Lorenzo. Dagli undici metri Grezio si fa neutralizzare la conclusione. Gli ospiti si intravedono ad inizio secondo tempo con i tentativi di Longo e Palumbo. I granata filtrano e sfiorano il gol con Evacuo e Marigliano, All'89' Longo sfrutta un pallone vagante in area e timbra il cartellino per l'1-1 definitivo.

Il tabellino

Puteolana: Maiellaro, Sardo (80’ Balzano), D’Ascia, Fontanarosa (80’ Marigliano), Rinaldi, Amelio, De Simone, Gioielli (73’ Petrarca), Grezio, Di Lorenzo (92’ Accietto), Guarracino (46’ Evacuo). Allenatore: Marra

Mondragone: Pagnano, Grifone, Di Crosta (80’ Del Vecchio), Grieco, Esposito, Baratto, Alvino, Foti (71’ Sannino), Longo, Sorriso (62’ Palumbo), Vitale. Allenatore: De Michele

Arbitro: Omar Abou El Ella di Milano

Assistenti: Riccardo Marcone di Nocera Inferiore - Vincenzo Ferrara di Castellammare di Stabia

Marcatori: 6' Guarracino (P), 89' Longo (M)