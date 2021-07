Napoli Basket, capitan Monaldi saluta: "Sono stati due anni fantastici"

La Gevi Napoli Basket comunica di aver interrotto, consensualmente, il rapporto contrattuale con Diego Monaldi. A Monaldi, splendido protagonista nei suoi due campionati in maglia azzurra, e Capitano della squadra nell’ultima trionfale stagione coincisa con la Promozione in Serie A e la Vittoria della Coppa Italia di Serie A2, vanno i più sentiti ringraziamenti da parte di tutta la società, ed i migliori auguri per un brillante prosieguo di carriera.

"Diego Monaldi non è stato semplicemente il Capitano della squadra che ha vinto la prestigiosa Coppa Italia, e tagliato la retina a Udine per la promozione in serie A. Monaldi in questi due anni è stato un punto di riferimento in campo e fuori per la società, per i compagni, e per tutte le varie componenti della squadra. A Monaldi vanno sinceramente i nostri sentiti ringraziamenti per aver contribuito alla nostra crescita, ed al raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. La Gevi Napoli Basket gli auguri le migliori fortune professionali e personali per il suo prosieguo, augurandosi di poterlo riabbracciare presto”, afferma il presidente azzurro Federico Grassi.

"Aver raggiunto da capitano, in una società gloriosa come il Napoli Basket, traguardi e successi importanti con la vittoria in Coppa Italia, e la meravigliosa promozione in serie A, è stato motivo per me di orgoglio e gratificazione professionale e personale. Sono stati due anni fantastici vissuti in una città meravigliosa come Napoli, con il sostegno di tifosi appassionati e competenti, che ci sono stati sempre vicini, anche nei momenti difficili. Devo ringraziare per questa indimenticabile esperienza davvero tutti, con particolare riguardo alla società che si è dimostrata sempre all’altezza della situazione meritando, non solo sul campo, il passaggio nel mondo professionistico. Faccio il mio più grande in bocca al lupo per il futuro a Napoli, perché io qui mi sono sentito figlio o fratello di ciascuno di voi! Forza Napoli Basket", il saluto di Diego Monaldi.