Momenti di terrore per Totò Di Natale: minacciato e rapinato con coltelli e pistola a Empoli

Hanno fatto spesso discutere le rapine subite dai calciatori del Napoli, in tutto e per tutto simili a quelle avvenute in passato in altre grandi città ma per qualche ragione evidenziate forse di più dai media. Stavolta i malviventi hanno preso di mira sì un napoletano, Antonio Di Natale, che però non solo non è un tesserato del Napoli ma abita anche lontano dal capoluogo partenopeo.

L'ex attaccante (anche dell'Italia, ma mai del Napoli) adesso fa l'allenatore della Carrarese e vive ad Empoli. E proprio come gli era già successo nel 2012 quando sempre nella città toscana gli avevano svaligiato l'appartamento, è lì che è stato preso di mira da malviventi.

L'episodio è avvenuto gioverdì scorso davanti alla sua villa. L'allenatore si è ritrovato di fronte sei persone che gli hanno puntato alla gola coltelli e alla tempia una pistola, per portargli quindi via un orologio di lusso del valore di circa 30mila euro. I familiari, terrorizzati dalla scena cui hanno assistito, hanno chiamato la polizia.

Le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda, acquisendo anche le registrazioni della videosorveglianza.