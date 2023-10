De Laurentiis commissaria Garcia: presente a Castel Volturno

Sfumata la suggestione Antonio Conte, il Napoli riparte da Garcia commissariato. Aurelio De Laurentiis oggi ha fatto visita alla squadra per la seduta di allenamento mattutina a Castel Volturno. Dopo aver di fatto sfiduciato il tecnico francese con le dichiarazioni alla Luiss di due giorni fa, e imbastito una trattativa volante con Conte, il presidente resta per ora con pochissime alternative.

Una di queste prevede la continuità di crisi con Garcia. La presenza a Castel Volturno è un segnale ma anche una necessità. Garcia è tornato al lavoro con i reduci della sconfitta con la Fiorentina, almeno quei pochi non partiti per gli impegni delle varie nazionali. La situazione generale è di percepibile disagio. E De Laurentiis non si è ancora giocato la carta dell'esonero.