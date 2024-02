La Coppa Davis sbarca a Napoli: "Con il nuovo palazzetto un grande torneo indoor di tennis in città"

La Coppa Davis sbarca a Napoli. Lo storico trofeo tennistico, conquistato dall'Italia a fine novembre in Spagna, prosegue il suo tour in giro per lo 'stivale', toccando questa volta il capoluogo campano, dove resterà in esposizione per tutti gli appassionati fino a domenica prossima. Ad inaugurare la tappa partenopea presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino sono stati il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente della Fitp Angelo Binaghi. Presenti anche gli ex tennisti campani Potito Starace e Rita Grande e l'ex arbitro internazionale Giuseppe Di Stefano, direttore di gara della finale di Davis del 1987.

La prestigiosa e imponente 'insalatiera' sarà esposta al pubblico venerdì 23 e sabato 24 febbraio, dalle 9 alle 18, al Maschio Angioino e domenica 25 al Tennis Club Napoli, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Binaghi: "Napoli deve diventare vitale per l'ulteriore sviluppo del tennis in Italia"

"Negli ultimi mesi un entusiasmo travolgente sta attraversando l'Italia sulla scia della vittoria in Coppa Davis, dei risultati ottenuti da Jannik Sinner e dei grandi eventi che stiamo ospitando sul nostro territorio. Oggi siamo a Napoli con la Coppa Davis e questa non è una città qualunque. È stata sede di cinque incontri di questa competizione, alcuni dei quali recenti, come quello culminato nella vittoria sulla Gran Bretagna. Ricordo il grande entusiasmo dell'arena gremita alla rotonda Diaz. Napoli e Campania hanno dato anche un grande contributo alle nazionali nel corso dell'anno. Qui abbiamo un rappresentante come Potito Starace, che nel 2011 in Cile ci ha consentito di risalire in Serie A e cominciare la riscossa. E poi c'è Rita Grande, che ha fatto parte della squadra di Fed Cup. Questo deve essere l'inizio di un grande ciclo. Credo che Napoli anche in futuro debba continuare a diventare vitale e centrale, sotto tutti i punti di vista, per l'ulteriore sviluppo del tennis in Italia", ha affermato il presidente della Fitp Angelo Binaghi nel corso della cerimonia di inaugurazione.

Ferrante: "Onorati di ospitare questo storico trofeo nella casa del popolo napoletano"

"Siamo onorati di ospitare qui questo storico trofeo, in quella che è la casa del popolo napoletano, la Sala dei Baroni. Per noi come amministrazione sono importanti tutti gli sport. Esporre e mostrare questa coppa è sicuramente importante e attrattivo per i tanti ragazzi che verranno a visitarla. Abbiamo convinto la commissione a concederci il titolo di Capitale Europea dello Sport 2026 perché hanno capito il valore sociale che lo sport ha nella nostra città", le parole dell'assessora comunale allo sport Emanuela Ferrante.

Manfredi: "Con il presidente Binaghi stiamo lavorando a progetti importanti"

"Scegliere Napoli come una delle tappe del tour della Coppa Davis è un importante riconoscimento. Con il presidente Binaghi stiamo lavorando a progetti importanti. Napoli è considerata la città del calcio, ma non è così. Abbiamo grande tradizione in tanti sport olimpici. Ci sono tante realtà storiche in città del mondo del tennis, che è un grande movimento che sta coinvolgendo tante persone. In alcune aree difficili e disagiate, dove non arriva la scuola, arriva lo sport. Napoli è una grande città sportiva, che ha bisogno di nuovi grandi impianti sportivi. A questo ci stiamo lavorando e insieme alle federazioni cercheremo di fare cose importanti per la città e renderla capitale dello sport nei fatti", ha aggiunto il sindaco Gaetano Manfredi.

"Con il nuovo palazzetto un grande torneo indoor a Napoli"

A margine dell'inaugurazione, il sindaco Manfredi ha parlato anche dell'impiantistica sportiva, confermando la volontà di ospitare in futuro con il nuovo palazzetto che sarà realizzato in città, un grande torneo internazionale indoor di tennis. Il primo cittadino partenopeo si è espresso anche sulla realizzazione di un centro federale tennistico nella zona di Bagnoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il grande tennis internazionale torna in città in primavera

Il grande tennis internazionale torna a Napoli in primavera. Dopo l'esperienza 'dolcemara' con l'Atp 250 nell'autunno 2022, la città partenopea ospitare nuovamente un importante appuntamento della racchetta.

Nel capoluogo campano si giocherà, infatti, un torneo Challenger 125 nella settimana di Pasqua, dal 25 al 31 marzo 2024. La superficie, come da tradizione, torna ad essere quella in terra rossa.

Il tabellone vedrà la partecipazione di 32 giocatori in singolare e di 16 coppie nel doppio. Il montepremi sarà da oltre 148mila euro.