Coni Campania: nuovo consiglio della Scuola dello Sport

Nuovo Consiglio per la Scuola dello Sport Coni in Campania. L'istituzione sportiva ha promosso l'ingresso di Marco Mansueto da anni impegnato nella formazione e promozione sportiva all'interno del consesso presieduto dal professor Sergio Roncelli Presidente Coni Campania e che gode della direzione scientifica di Antonio Chieffo. Mansueto entra a far parte della Scuola istituita dalla Giunta nazionale del Coni e che svolge un fondamentale ruolo di formazione allo sport nella regione. Di fatto rappresenta il più importante strumento del Coni per formare le figure che animano lo sport a livello territoriale. Grazie a un team di docenti e formatori esperti, realizza programmi di attività di formazione, ricerca e documentazione sul mondo dello sport rispondendo alle specifiche esigenze dei singoli territori.

Raccogliendo gli input che arrivano dalle realtà sportive e associative locali, organizza le attività di formazione dirette a figure come allenatori e preparatori fisici, aspiranti manager sportivi, tecnici in fase di formazione e tecnici che necessitano di aggiornamento, dirigenti di organizzazioni sportive, amministratori locali, consulenti e professionisti che gravitano nel mondo dello sport, gestori di impianti sportivi e palestre. “Ringrazio il presidente Sergio Roncelli – commenta Marco Mansueto. - La scuola Regionale CONI rappresenta uno strumento fondamentale in questo periodo, potremo attivare sul territorio nuovi percorsi di formazione per venire incontro alle esigenze dello sport in tempo di pandemia. Formare nuovi tecnici è il modo migliore per far ripartire lo sport locale in piena sicurezza dopo un periodo di grande sofferenza” conclude Mansueto.