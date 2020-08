Grave lutto per Maradona: il Coronavirus si porta via il cognato

Grave lutto per Diego Armando Maradona. Il Coronavirus si è portato via, all'età di 77 anni, il cognato Raul Machuca, che era ricoverato già da circa 20 giorni in clinica. A riferire la notizia dall'Argentina è il Clarin.

Anche la sorella del 'Pibe de Oro', Rita, era risultata positiva al Covid nei giorni scorsi, ma fortunatamente è asintomatica e in buone condizioni.

L'ex capitano del Napoli, che non aveva avuto contatti recenti con la famiglia della sorella, si è sottoposto anch'egli al test, che ha dato esito negativo.