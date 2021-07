Ciro Immobile vince l'Europeo e risponde alle critiche: "Magnatev u limon"

Ciro Immobile, attaccante della Lazio e neo campione d'Europa con l'Italia, ha risposto sui social alle continue critiche ricevute in questo periodo. L’attaccante, originario di Torre Annunziata, ha rivolto queste parole a chi lo ha criticato: “In nemmeno un anno Scarpa d’oro e campione d’Europa. Continuate a parlare, nel frattempo io continuo a vincere. Magnatev u limone”.

Il calciatore azzurro già ieri aveva espresso la propria soddisfazione per la vittoria, ai rigori, contro l'Inghilterra, ricordando con un messaggio commovente le proprie origini: "Dalle strade di una piccola cittadina in provincia di Napoli al tetto d’Europa. Quando devi sognare fallo in grande a volte si avvera tutto quello che desideri con tutto te stesso".