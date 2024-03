Il lago Miseno ospiterà l'European Club Championship: a settembre 20 squadre da tutta Europa

"Abbiamo vinto! Bacoli è stata scelta per ospitare la Champions League di canoa polo. Si disputerà nel lago Miseno. Con 20 squadre, da tutta Europa. E centinaia tra atleti e dirigenti che verranno nella nostra città. Dalla Germania, dalla Spagna, dall’Inghilterra, dal Portogallo. E dalla Francia, dall’Irlanda. E tanti altri paesi europei. Bacoli diventa così capitale mondiale della canoa polo". Questo l'annuncio del sindaco di Bacoli Josi Gerado Della Ragione via social.

"Ospiteremo la competizione dopo Nottigham, Belfast. Un grandissimo orgoglio. Ringrazio la Canoa Club Napoli per aver raggiunto questo straordinario traguardo che porterà enorme visibilità al nostro territorio. Ringrazio il consigliere Alessandro Scamardella per aver lavorato a questa candidatura. Oggi il lago Miseno si presenta come un polo sportivo internazionale. Non più cloaca a cielo aperto, discarica. Ma luogo in cui centinaia di giovani giocano ogni giorno. Settembre sarà il mese della Champions. E tutta la pista ciclabile, tutta la Villa Comunale, farà da palcoscenico all’evento. Insieme, nulla è impossibile. Un passo alla volta", conclude il primo cittadino bacolese.