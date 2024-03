Napoli Tennis Cup, la finale è Nardi-Herbert

Luca Nardi non tradisce le attese e centra la finale della Napoli Tennis Cup 2024. Il giovane talento di origini partenopee vince in tre set il derby italiano contro Passaro e si conquista un posto nella finalissima del torneo, in programma domenica alle 16.00.

Nell'ultimo atto troverà il francese Herbert, che ha battuto anche lui in tre set, nella prima semifinale di giornata, il connazionale Moutet nel derby tutto transalpino.

A vincere il torneo di doppio è, invece, la coppia formata dall'argentino Andreozzi e dal messicano Varela, che hanno sconfitto in finale la coppia Arribage-Cornea.