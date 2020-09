Il Centro Ester protagonista nel sociale. Grazie al progetto Barra fair play center, per 14 mesi, il centro sportivo di Barra potrà accogliere 600 giovani studenti provenienti da 10 scuole della periferia Est. Un'iniziativa in collaborazione con la Regione Campania, nell'ambito di Scuola Viva.

Il progetto prevede 100 ore in orario curriculare e 800 ore in orario extracurriculare. Non solo sport, ma anche cultura e fairl play con il lavoro degli operatori del Centro Ester.