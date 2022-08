Centro Ester e Venezia calcio: al via la collaborazione

Centro Ester e Venezia ufficializzano l’accordo di collaborazione. La soddisfazione per questa sinergia traspare dalle parole del direttore della società di Barra, Salvio Russo che presenta i dettagli: “Siamo diventati il riferimento da Napoli in giù per la società lagunare che quest’anno è impegnata nel campionato di serie B. Saremo impegnati in un servizio di scouting. Metteremo su una rete che monitorerà raduni, convegni, campi estivi ed eventi cercando giovani da mettere alla prova sui campi del Centro Ester”. Sarà proprio Salvio Russo l’osservatore per il sud Italia.

Un programma ambizioso in sinergia con l’attività già in essere nella società operante nella cadetteria italiana: “A Venezia sono già all’opera tre responsabili che hanno lavorato nel Barcellona per dieci anni. Adesso hanno un centro unico nel quale si allenano tutti insieme. I ragazzi delle giovanili hanno l’opportunità di vedere all’opera quelli della prima squadra e di incontrarli anche fuori dal campo, abitando nella grande foresteria con tanti mini appartamenti a disposizione dei ragazzi che arrivano da fuori zona” spiega Russo.

Un esempio da seguire. “Siamo molto affascinati dalla concreta organizzazione del Venezia” sottolinea il presidente Pasquale Corvino che aggiunge: “Siamo molto attenti nell’osservare il meglio che offre il panorama calcistico giovanile italiano. L’obiettivo resta quello di emulare gli esempi positivi per cercare di replicarli dalle nostre parti”.

Una delle sinergie immediate riguarda proprio il lavoro tecnico: “I nostri allenatori -conclude Salvio Russo- saranno a Venezia per approfondire i programmi di allenamento neroverdi. E poi a loro volta provvederanno a trasferire le competenze al resto dello staff tecnico”.

Sarà una stagione dalle mille novità e di importanti conferme. Tanto lavoro per tutti a cominciare dal responsabile della scuola calcio Vincenzo Russo e per il responsabile Peppe Bevilacqua.

Confermata la collaborazione con il maestro di tecnica Ciro Muro che presto ufficializzeremo mentre dei portieri continuerà ad occuparsene Generoso Rossi. In organigramma anche il direttore Peppe Borrello che si occuperà di juniores e prima squadra.