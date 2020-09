Centro Ester Carioca, arriva un prestigioso accordo con gli spagnoli del Valencia

La scuola calcio Centro Ester Carioca e la società spagnola del Valencia CF hanno siglato un accordo per la realizzazione di una serie di eventi insieme. Protagonista sarà il settore giovanile del club di Barra, per un progetto volto alla scoperta e alla valorizzazione di nuovi talenti nel mondo del calcio.

L'accordo siglato dal presidente Pasquale Corvino con il club iberico è in esclusiva su Napoli e provincia. "Si tratta di una nuova pagina della nostra società – spiega lo stesso Corvino – che da sempre è attenta alla formazione e alla crescita dei giovani nel nome dello sport". "Affideremo i nostri ragazzi, e non solo, alla competenza dello staff del Valencia che seguirà gli allenatori con programmi ben dettagliati basati sulle nuove metodologie di allenamento e su criteri che mettono al centro la persona e l’atleta, con lo scopo di far crescere sia l’uno che l’altro", conclude.

Salvio Russo, Direttore del Centro Ester, ha spiegato quali saranno gli eventi. "Si parte con il Clinic della durata di tre giorni in esclusiva regionale, condotto dal direttore tecnico di Valencia CF e rivolto ad istruttori italiani per trasmettere la metodologia di gioco del club spagnolo e per entrare a far parte dello staff nazionale di Valencia CF. A questo primo approccio farà seguito un torneo della categoria esordienti al quale dovrebbe prendere parte anche il club spagnolo". Infine, il Valencia Summer Camp, "che sarà un po' la sintesi di tutto il periodo di collaborazione, ma stiamo valutando anche l’organizzazione di ulteriori iniziative sul territorio di nostra competenza".

"Da tempo sono aperte le iscrizioni e presto ci saranno delle giornate dove il progetto entrerà nel vivo incontrando anche i diretti interessati che arriveranno dalla Spagna per visionare tutto quello che accade sui nostri campi – è la conclusione di Corvino – Un progetto che darà lustro ulteriore alla nostra scuola calcio e per la realizzazione del quale dobbiamo ringraziare il responsabile Italia di Valencia CF Giulio Longo che ha consentito che il tutto andasse a buon fine".