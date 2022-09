Atp 250 Napoli, un altro grande nome in tabellone: ci sarà anche lo spagnolo Carreno Busta

Il tabellone dell'Atp 250 Tennis Napoli Cup si arricchisce di un'altra prestigiosa presenza. L'organizzazione del torneo partenopeo ha, infatti, annunciato la partecipazione dell'attuale numero 14 delle classifiche mondiali, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, reduce dal recente trionfo al Masters 1000 di Montreal.

31 anni, già top ten mondiale, Carreno Busta ha trionfato nel 2019 con la Spagna in Coppa Davis e ha conquistato la medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi di Tokyo, oltre ad aver raggiunto in carriera per ben due volte la semifinale agli Us Open in singolare (nel 2017 e nel 2020) ed in doppio la finale agli Us Open (2016) e la semifinale agli Australian Open (2017).

Il tennista iberico va ad aggiungersi al russo Rublev, al connazionale Bautista Agut e al francese Monfils, che hanno già confermato la propria presenza all'Atp di Napoli, alla cui entry list risulta iscritto anche l'azzurro Lorenzo Musetti.