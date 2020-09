Presentazione Capri-Napoli 2020-Trofeo Farmacosmo, Piscopo: "Grande segnale di ripresa per lo sport"

Si è tenuta presso l'Antisala dei Baroni del Maschio Angioino la conferenza stampa di presentazione della 55esima edizione della Capri-Napoli trofeo Farmacosmo, la gara internazionale di nuoto di fondo in programma domenica 6 settembre. Presenti l'assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello; l'assessore al Mare del Comune di Napoli, Lucia Francesca Menna; il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli; il presidente del comitato campano della Fin, Paolo Trapanese; il coordinatore tecnico e logistico della Fin per il nuoto in acque libere, Stefano Rubaudo; la guida tecnica della Fiamme Oro Napoli, Luca Piscopo; Fabio de Concilio, Ceo di Farmacosmo, main sponsor della gara; il presidente del comitato organizzatore e referente della società Eventualmente Eventi & Comunicazione, Luciano Cotena.

"E' un grandissimo segnale di ripresa che l'organizzazione vuole dare. E' giusto per giovani e sportivi cominciare a credere in una ripresa immediata nel pieno rispetto della normativa. Parteciperanno grandi atleti anche di caratura internazionale. Sarà una grandissima manifestazione. C'è grande attesa per questa Capri-Napoli conosciuta in tutto il mondo come una delle gare più importanti nel nuoto in acque libere. Supporto importante del Circolo Canottieri Napoli che mette a disposizione una spledida location, nel pieno rispetto della normativa vigente, e contributo importante del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro con atleti e mezzi e della Federazione Italiana Nuoto.Testimonianza del fatto che quando si uniscono le forze si può raggiungere qualsiasi risultato", spiega Luca Piscopo, guida tecnica delle Fiamme Oro.