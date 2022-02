La Capri-Napoli migliore gara di nuoto in acque libere del mondo

La Capri-Napoli è la migliore gara di nuoto in acque libere del mondo per il 2021. A decretarlo la prestigiosa World Open Water Swimming Association.

La Capri-Napoli, competizione che si svolge sulla distanza di 36 km che divide l’isola azzurra dal capoluogo campano, si è imposta tra candidati di livello, ad iniziare dalla gara olimpica di Tokyo e la Tampa Bay in Florida, Coronado Swim negli Usa, Rottnest in Australia e la sfida dello Stretto di Bonifacio.

Alla Capri- Napoli va così il Wowsa Award (World Open Water Swimming Association), riconoscimento che premia ogni anno la più importante prova di nuoto di fondo.

L’ufficializzazione è arrivata direttamente dagli Stati Uniti nel corso di una manifestazione svoltasi in streaming.

A votare la Capri-Napoli giurati di tutto il mondo, che hanno scelto tra 15 finaliste.

Soddisfatto l’organizzatore della Capri-Napoli, Luciano Cotena, responsabile della società Eventualmente Eventi & Comunicazione: “Sono davvero orgoglioso – dice – di apprendere che la nostra tradizionale maratona natatoria, con una storia lunga 56 edizioni, è stata votata come miglior evento del 2021. Mi sento innanzitutto di ringraziare fortemente tutti coloro che hanno votato la Capri- Napoli, soprattutto perché in lizza c’erano tante altre importanti competizioni di tutto il mondo, compresa la maratona olimpica. E questo, in un anno molto difficile, durante il quale malgrado la particolare situazione, con una pandemia mondiale in corso, abbiamo fortemente voluto organizzare la competizione e non ci siamo mai fermati. Questo importante premio quindi è davvero speciale per noi e rappresenta il giusto riconoscimento per il lavoro fatto e perché viene da persone che conoscono molto bene e vivono pienamente il mondo delle maratone natatorie mondiali”.