Mondiali, Napoli tifa Argentina: la canzone con Maradona protagonista è un tormentone

L'Argentina ha un nuovo inno, che sta riscuotendo sempre più successo anche tra i tifosi del Napoli. Il motivo è semplice: a la canzone che negli stadi del Qatar sta spingendo l'Albiceleste (che in semifinale deve affrontare la Croazia) vede Diego Armando Maradona come suo principale protagonista.

Si tratta del brano "Muchachos, hoy nos volvimos a ilusionar". A cantarla è la band La Mosca Tsé-Tsé, che in Italia alcuni ricorderanno per una canzone che fu un grande successo addirittura nel 2000, "Para no verte más".

La canzone è una rielaborazione in chiave mundial di "Muchachos" che era un'altra vecchia canzone della stessa Mosca Tsé-Tsé e del frontman Guillermo Novellis.

Il testo e la sua traduzione

Il sogno, come spiega il brano, è " vincere la terza, voglio essere campione del mondo”, come accaduto ad Argentina 1978 e Messico 1986. Ecco il testo, particolarmente toccante nel momento in cui cita Maradona, in cielo, a tifare Argentina con i suoi genitori:

“En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel / de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré /

No te lo puedo explicar, porque no vas a entender / las finales que perdimos, cuántos años las lloré /

Pero eso se terminó porque en el Maracaná / la final con los brazucas la volvió a ganar papá /

Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar / quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial/

Y al Diego en el cielo lo podemos ver / con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel”.

In italiano la canzone si traduce così:

"Sono nato in Argentina, terra di Diego e Lionel / dei ragazzi delle Malvinas che non dimenticherò mai /

Non te lo so spiegare, perché non capiresti / le finali che abbiamo perso, quanti anni ho pianto per loro /

Ma è finita perché al Maracanà / la finale con i brasiliani l'ha vinta ancora papà /

Ragazzi, ora ci siamo illusi di nuovo / voglio vincere il terzo, voglio essere campione del mondo /

E possiamo vedere Diego in paradiso / con Don Diego e con La Tota, incoraggiando Lionel”.