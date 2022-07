Brindisi di fine stagione al Circolo Canottieri Napoli

Al Circolo Canottieri Napoli, c'è stato un brindisi di fine stagione. Presente la squadra tutta con il vice allenatore Paolo Iacovelli e Marco Gallinoro (Vice presidente) che ha tenuto un discorso con ai componenti del team. Buoni propositi e occhi sulle giovani leve di casa Canottieri Napoli, presente al discorso anche il nuovo presidente sportivo Nino Castaldo che ha incoraggiato i ragazzi a continuare su questa strada perché ha notato che il cuore in casa Canottieri non manca mai, sopratutto in campo.

Castaldo ha concluso sottolineando la convocazione in nazionale giovanile di Antonio Florena. Presente anche il socio storico Pasquale Litterio che ha donato a tutta la squadra un meraviglioso regalo ad ognuno di loro, una medaglia con scritto sopra "Ai leoni del campionato 2021/22", precisando che la squadra ha lottato fino alla fine con il cuore e che meritava la promozione. Infine arriva un brindisi accompagnato da una torta preparata dalla pasticceria "Don Carlos" di Casoria in via Pio XII.

Articolo e foto di Gianluca Madonna